Turismo: nell’estate 2017 circa 60mila posti letto nelle strutture di ispirazione religiosa

“Nell’estate 2017 saranno 864 con circa 60mila posti letto in tutta Italia, le strutture di ispirazione religiosa censite dal portale www.ospitalitareligiosa.it, aperte al turismo”. Lo ricorda Fabio Rocchi, presidente dell’Associazione Ospitalità religiosa italiana. Presenti in tutte le regioni, 143 sono situate direttamente sul mare, 271 in montagna e le altre tra città d’arte e luoghi ameni. Tra i servizi disponibili, 415 sono accessibili ai disabili, 171 offrono a chi lo desidera un’assistenza religiosa, 649 sono gli impianti sportivi fruibili, 632 sono dotate di wi-fi. Ma perché sceglierle? “Non si tratta – spiega Rocchi – di una scelta di campo o confessionale. È il diverso clima dell’accoglienza a distinguere queste strutture, dove la persona (e non il cliente) viene prima di tutto. Vi sono infinite possibilità di cercare i momenti più adatti alle proprie necessità”, “un ampio ventaglio di opportunità che è possibile verificare sul portale www.ospitalitareligiosa.it, un sito no-profit che consente di contattare direttamente le strutture di ospitalità senza alcuna intermediazione, godendo quindi di una migliore accessibilità economica”.