Terremoto e neve: Coldiretti, un’azienda agricola “adotta” 34 bovini di un allevamento di Amatrice

“Prima il terremoto. Poi la neve. Poi ancora il terremoto. Gli allevatori di Amatrice, e il loro bestiame, sono allo stremo, anche per i ritardi nella consegna delle stalle provvisorie per garantire a mucche, pecore e capre un riparo dalle intemperie”. Lo si legge in una nota della Coldiretti, che ricorda: “La solidarietà si è articolata in forme diverse e con modalità originali, come nel caso dell’iniziativa dell’azienda agricola Maccarese, associata Coldiretti, che ha ‘adottato’ 34 bovini prelevati da un allevamento di Roccapassa, frazione di Amatrice e trasferiti provvisoriamente nelle proprie stalle”. “Ci siamo sentiti in dovere di renderci utili e abbiamo pensato che accogliere il bestiame qui da noi avrebbe alleviato sofferenze e disagi dei nostri colleghi di Amatrice ancora in attesa dei ricoveri per mettere gli animali al riparo dai rigori del freddo. Per tutto il periodo della loro permanenza a Maccarese – spiega l’amministratore delegato Silvio Salera – provvederemo a nostre spese all’assistenza sanitaria e all’alimentazione dei bovini che resteranno qui almeno fin quando i proprietari non disporranno nuovamente di strutture idonee per accoglierli”. L’azienda Maccarese ribadisce disponibilità ad ospitare, per tutta la durata dell’emergenza nei luoghi del terremoto, altri capi di bestiame.