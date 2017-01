Stati Uniti: Moore (economista Heritage Foundation), “sul Nafta il presidente si sbaglia. Necessario sostenere l’economia messicana”

“Non sono molto d’accordo con l’idea del presidente Donald Trump di voler rinegoziare il Nafta”, spiega ancora al Sir Stephen Moore, economista dell’Heritage Foundation, riferendosi all’Accordo nordamericano per il libero scambio. “Il Nafta è stato tutto sommato una buona cosa per tutti e tre i Paesi coinvolti, gli Stati Uniti, il Canada e il Messico. Sia pure sia stato proprio quest’ultimo a beneficiarne più di tutti”. “E visto quanto è traballante l’economia del Messico in questo momento, basti pensare alla caduta della moneta e all’aumento della disoccupazione”, prosegue Moore, “penso che dobbiamo continuare a commerciare liberamente con il Messico per mantenere la loro economia in salute. E non solo per ragioni economiche, anche per questioni di sicurezza nazionale”. Per Moore è importante ricordare che il Nafta fu iniziato da Ronald Reagan ed è stato firmato come legge da Bill Clinton. “Si tratta di un vero e proprio sforzo bipartisan”, dice Moore. “E, a conti fatti, penso abbia funzionato bene”.