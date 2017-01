Spiritualità: Silenziosi operai della Croce, convegno a Roma nel centenario delle apparizioni della Madonna di Fatima

“Fatima: Il volto materno di Dio sulla storia del mondo” è il titolo del convegno sacerdotale che si terrà dal 30 gennaio al 1° febbraio a Roma, presso la direzione generale dei Silenziosi operai della Croce. “Quest’anno ricorre il centenario delle apparizioni della Madonna di Fatima – spiega don Janusz Malski, moderatore generale dei Silenziosi operai della Croce -, e Papa Francesco ci invita a riflettere sul ‘sì’ di Maria, la madre che con pazienza e tenerezza ci porta a Dio”. Tra i relatori Salvatore Perrella, preside della Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma; Carmelo Dotolo, docente di teologia presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma; Mauro Orsatti (Pontificio Istituto Biblico di Roma); don Cristian Catacchio (Silenziosi operai della Croce). Il convegno si concluderà il 1° febbraio con la partecipazione all’udienza generale con Papa Francesco, in piazza San Pietro. L’evento vedrà la partecipazione di sacerdoti e fedeli da tutta Italia ed è organizzato dalla Lega sacerdotale mariana, una delle associazioni fondate dal beato Luigi Novarese, nata nel 1943 per venire in aiuto ai preti infermi, feriti o in gravi condizioni economiche a causa della guerra.