Spiritualità: sabato 28 si presenta un volume sulle feste dei santuari calabresi

“In cammino verso le feste dei santuari calabresi”. È questo il titolo di un volume di Giustina Aceto, con prefazione del presidente della Conferenza episcopale calabra, monsignor Vincenzo Bertolone, che sarà presentato sabato 28 gennaio nell’auditorium del santuario di San Francesco di Paola, alla presenza, oltre a mons. Bertolone e all’autrice, dell’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, mons. Francesco Nolè, e del vescovo di San Marco Argentano-Scalea, mons. Leonardo Bonanno. Alla presentazione, che sarà moderata dal direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Cosenza-Bisignano, don Enzo Gabrieli, porteranno i saluti padre Gregorio Colatorti, correttore provinciale dei Minimi, e il sottosegretario al ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dorina Bianchi. Il testo del volume, come evidenzia nella prefazione mons. Bertolone, offre un itinerario, da gennaio a dicembre, delle feste in ogni santuario della regione ed è corredato di schede con tutti i riferimenti, gli orari delle celebrazioni e le iniziative principali. Il volume inaugura una collana che riguarderà tutte le regioni ecclesiatiche italiane curata da Giustina Aceto, autrice di altri volume sui santuari e di articoli sui “luoghi di culto” e sulla “pietà popolare”.