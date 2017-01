Solidarietà: Progetto Arca, un video per raccontare le iniziative a favore dei senza dimora

La casa di produzione del regista e produttore Giovanni Bedeschi racconta, con un video a 360 gradi, una storia che mostra l’attività compiuta dalla Fondazione Progetto Arca onlus a favore delle persone senza dimora di Milano e di molte altre città italiane. I volontari dell’associazione milanese assistono ogni giorno persone emarginate e indigenti, famiglie in difficoltà, profughi e richiedenti asilo, con l’obiettivo di aiutarli a raggiungere l’autonomia. Nel filmato realizzato da Bedeschifilm si vedono alcune fasi fondamentali dell’assistenza offerta da Progetto Arca: dal primo soccorso in strada all’arrivo presso il centro di accoglienza di via Mambretti a Milano, dove le persone senza dimora possono trovare un letto pulito, una doccia calda, un servizio gratuito di lavatrice, un pasto caldo per cena e la prima colazione. E anche uno sportello di ascolto aperto ad assecondare il desiderio di cambiamento di ogni persona. La storia al centro di questo video è quella di Mauro, un attore diventato ospite del centro, che si è messo in gioco per riuscire a trasmettere agli spettatori tutte le emozioni di questo complicato percorso di vita. Il video 3D per Progetto Arca è stato girato e prodotto dal gruppo di lavoro interno guidato da Giovanni Bedeschi, formato da giovani registi e montatori. Il video 3D è inoltre visibile da metà gennaio presso alcuni stand situati in numerose piazze di Milano e altre città italiane come Torino, Roma, Bologna.