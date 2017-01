Siria: Bressan (Nato Foundation), Vertice Astana “consolida risultato raggiunto dalla tregua concordata tra Russia, Turchia e Iran”

“Consolida il risultato raggiunto dalla tregua concordata tra Russia, Turchia e Iran dello scorso 29 dicembre, sostenuta dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e mantiene aperta, attraverso un meccanismo di controllo sul rispetto del cessate il fuoco e sul libero accesso umanitario, la finestra di dialogo tra l’opposizione armata e il regime almeno fino al prossimo vertice di Ginevra dell’8 febbraio”. È quanto sostiene Matteo Bressan analista e componente del comitato scientifico della “Nato, Defense College Foundation”, commentando il vertice di pace sulla Siria, conclusosi ieri ad Astana in Kazakistan, nel quale i tre garanti dell’intesa si sono anche espressi favorevolmente circa la partecipazione dei gruppi dell’opposizione al vertice di Ginevra. Tuttavia, spiega al Sir Bressan, “è ancora presto per capire come il meccanismo di monitoraggio dei tre garanti dell’accordo (Russia, Turchia e Iran) potrà rafforzare la tregua ed evitare ulteriori violenze”. Anche perché, aggiunge Bressan che al vertice di Astana dedica una nota sul blog “Gli occhi della guerra”, sembra che “il regime non abbia alcuna intenzione di interrompere, come confermato dal capo negoziatore siriano, le operazioni militari nei pressi di Wadi Barada, località strategica per l’approvvigionamento idrico di Damasco”. In questa zona, infatti, sarebbero presenti i combattenti di Jabhat Fateh al – Sham, presenza negata, invece, dalla delegazione dei ribelli ad Astana. Altri punti interrogativi sui Colloqui nella capitale del Kazakistan riguardano le assenze di Arabia Saudita e Qatar, che, secondo Bressan, “potranno incidere sulla tenuta della tregua”, e sul ruolo che potrebbe avere l’amministrazione Trump nello scenario siriano.