Settimana della comunicazione: reso noto il logo della XII edizione

Un faro acceso, il mondo virtuale, il mappamondo, una barchetta a vela. Sono questi gli elementi che compongo il logo scelto dalle Paoline e dai Paolini per accompagnare le iniziative della dodicesima edizione della Settimana della comunicazione 2017, in programma dal 21 al 28 maggio. L’immagine è stata realizzata dall’art director Marco Zanchi a partire dal titolo del messaggio di Papa Francesco per la 51ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali “‘Non temere, perché io sono con te’ (Is 43,5). Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”. Il logo – si legge in una nota – “mette in rilievo come, per navigare a vele spiegate, una persona deve muoversi nella luce e con lo sguardo rivolto al tempo presente che è fatto di relazioni, connessioni, nuove tecnologie”. “Nel mondo disorientato da radicali cambiamenti e sconvolto da conflitti – prosegue la nota – gli addetti alla comunicazione hanno un compito complesso e delicato allo stesso modo: comunicare fiducia”. “Nel nostro tempo (e forse anche ieri), non è facile dare e ricevere fiducia. La vita di relazione lo chiede, però, e spesso, anche solo mediante il silenzio: fidarsi dell’altro richiede coraggio e chiarezza di idee”. Dunque, “raccontare la storia del mondo e le storie degli uomini e delle donne, secondo la logica della ‘buona notizia’ si può, ma bisogna imparare a comunicare fiducia e speranza per la storia”. “La Famiglia Paolina – conclude la nota – ha molta dimestichezza con la frase di Isaia. Essa, infatti, campeggia in bella vista nelle loro cappelle, per volontà del loro fondatore, don Giacomo Alberione. E l’esperienza, insegna loro che Dio mantiene la parola”.