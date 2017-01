Religiosi: Carmelitani, a Roma confronto dei promotori vocazionali sul contesto europeo

Si è svolto nei giorni scorsi, a Roma, l’incontro dei promotori vocazionali dell’Ordine dei Carmelitani (OCarm) provenienti dall’area geografica europea. I lavori, presieduti da padre John Keating, consigliere dei Carmelitani per l’Europa, sono stati aperti in entrambi i giorni da una conferenza. Padre Míceál O’Neill, priore del Centro internazionale S. Alberto (Cisa) a Roma, parlando di “Dio sta ancora chiamando?”, ha esplorato il tema della vocazione oggi. Don Leonardo D’Ascenzo, rettore del Pontificio Collegio di Anagni e per tanti anni vicedirettore del Servizio nazionale di Pastorale vocazionale della Conferenza episcopale italiana, ha invece parlato degli “Approcci pastorali per il ministero vocazionale di oggi”. “La maggior parte dell’incontro – si legge in una nota – è stata impiegata dai tredici partecipanti per condividere le proprie esperienze attraverso un confronto aperto e profondo circa l’attuale contesto vocazionale europeo”. “Verso la fine della riunione – prosegue la nota – hanno deciso unanimamente di inviare una riflessione ai rispettivi provinciali”. L’incontro si è concluso domenica 22 gennaio, con la celebrazione eucaristica che il priore provinciale della Provincia italiana, il carmelitano padre Giovanni Grosso, ha presieduto nella Chiesa carmelitana di S. Maria in Traspontina.