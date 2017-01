Politica: mons. Lagnese (Ischia), “bene il comportamento delle opposizioni nei confronti di Virginia Raggi”

L’avviso di garanzia al sindaco di Roma, Virginia Raggi, e comportamento delle opposizioni: è stato uno degli aspetti analizzati oggi dal vescovo di Ischia, mons. Pietro Lagnese, nel corso dell’annuale incontro con la stampa isolana, in occasione della festività di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. “Ieri ascoltando la notizia dell’avviso di garanzia al sindaco di Roma – ha detto il presule – ho appreso che alcuni delle opposizioni in qualche modo sottolineavano che questo non significhi automaticamente colpevolezza. Mi ha rallegrato che non ci sia stato un attacco a chi in questo momento sta vivendo un momento delicato di confronto con la giustizia”.

Il vescovo, soffermandosi sul messaggio del Papa per la 51ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali – “Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo” – ha voluto rimarcare come, anche in politica, ci si possa discostare da un mondo che cerca solo notizie negative e, sempre rifacendosi all’esperienza di Raggi e del comportamento delle opposizioni, ha aggiunto: “Sono questi segnali belli che vanno sottolineati in un mondo come quello della politica italiana dove sempre più si scade in una polemica che a volte raggiunge anche l’offesa personale”.