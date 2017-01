Papa Francesco: udienza, saluta alunni dell’istituto di Bossey e coro di Westminster. Ai giovani, san Paolo sia “modello”

Nei saluti dell’udienza generale di oggi, il Papa ha citato la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si conclude oggi con la festa della Conversione di San Paolo, in occasione della quale Francesco presiederà questo pomeriggio i Vespri nell’omonima basilica romana. Salutando i fedeli di lingua inglese, Francesco ha rivolto un pensiero agli alunni dell’Istituto ecumenico di Bossey e al coro di Westminster Abbey, che ha ringraziato “per la lode a Dio attraverso il canto”. Durante i saluti in lingua italiana, il Papa si è rivolto ai giovani: “La figura di Paolo sia per tutti voi modello del discepolato missionario”, l’auspicio a loro indirizzato nel triplice saluto ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli, che come di consueto conclude l’appuntamento del mercoledì. “Offrire le vostre sofferenze per la causa dell’unità della Chiesa di Cristo”, l’invito agli ammalati. “Ispiratevi all’esempio dell’Apostolo delle genti, riconoscendo il primato a Dio e al suo amore nella vostra vita familire”, l’esortazione dedicata ai giovani sposi.