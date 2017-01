Papa Francesco: udienza, “le donne sono più coraggiose degli uomini”

“Questa è una mia opinione: le donne sono più coraggiose degli uomini”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, salutato da un applauso scrosciante dei circa 6mila fedeli presenti oggi in Aula Paolo VI. “Questa donna, questa vedova, rischia: anche di fare una brutta figura davanti agli altri, ma è coraggiosa, va avanti”, il tributo alla figura biblica di Giuditta, al centro della catechesi odierna. “Davanti a tanta disperazione, il capo del popolo tenta di proporre un appiglio di speranza: resistere ancora cinque giorni, aspettando l’intervento salvifico di Dio”, ha ricordato Francesco. “Ma è una speranza debole, che gli fa concludere: ‘E se proprio passeranno questi giorni e non ci arriverà alcun aiuto, farò come avete detto voi'”, ha proseguito. “Povero uomo, era senza uscita”, il commento a braccio: “Cinque giorni vengono concessi a Dio – e qui è il peccato – per intervenire; cinque giorni di attesa, ma già con la prospettiva della fine. In realtà, nessuno più, tra il popolo, è ancora capace di sperare”. “Concedono cinque giorni a Dio per salvarli ma non hanno fiducia, attendono il peggio”, ha aggiunto ancora il Papa fuori testo. È in tale situazione che compare sulla scena Giuditta: “Vedova, donna di grande bellezza e saggezza, parla al popolo con il linguaggio della fede”. “Coraggiosa, rimprovera in faccia il popolo”, ha proseguito Francesco a braccio, citando poi le parole della donna: “Voi volete mettere alla prova il Signore onnipotente, No, fratelli, non provocate l’ira del Signore, nostro Dio. Se non vorrà aiutarci in questi cinque giorni, egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole o anche di farci distruggere dai nostri nemici. Perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da lui, supplichiamolo che venga in nostro aiuto e ascolterà il nostro grido, se a lui piacerà”. “È il linguaggio della speranza”, ha commentato ancora fuori testo: “Bussiamo alla porta del cuore di Dio, Lui è Padre, Lui può salvarci”.