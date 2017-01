Papa Francesco: udienza, benedice una giovane sposa in dolce attesa. Presente anche l’attore americano Arnold Schwarzenegger

Papa Francesco è arrivato alle 9.35 circa in Aula Paolo VI, dove l’attendevano come di consueto migliaia di fedeli per l’appuntamento del mercoledì. Appena entrato, si è subito intrattenuto con un gruppo di ragazzi brasiliani, che hanno gioiosamente cantato per lui, attorniati da bandiere gialle e verdi. Francesco si è mostrato disponibile e sorridente, come al solito, per gli immancabili “selfie” e ha abbracciato e accarezzato numerosi bambini, lungo le transenne, spostandosi continuamente da un lato all’altro. Nel tragitto a piedi del corridoio centrale, Francesco ha raccolto molti biglietti e disegni, e oltre ai rosari ha benedetto anche un quadro di grosse dimensioni. Non è mancata l’occasione di ascoltare anche una donna che gli ha stretto le mani per metterlo a parte di una situazione personale: il Papa ha ascoltato in silenzio e poi l’ha incoraggiata. Anche oggi, con i fedeli, c’è stato lo “scambio dello zucchetto”. Salutando le coppie di sposi novelli, Francesco ha benedetto, accarezzandola, anche la pancia di una giovane donna in dolce attesa. Presente all’udienza, tra le prime file, anche l’attore americano Arnold Schwarzenegger.