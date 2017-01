Papa Francesco: udienza, ascoltare le “parole sagge” e i “consigli coraggiosi” delle nonne

“Una donna piena di fede e di coraggio ridà forza al suo popolo in pericolo mortale e lo conduce sulle vie della speranza, indicandole anche a noi”. E’ la sintesi della figura di Giuditta, offerta dal Papa al termine dell’udienza generale, che ha concluso a braccio facendo un parallelo tra la figura biblica al centro dell’udienza di oggi e la saggezza delle nonne. “Se facciamo un po’ di memoria – ha detto – quante volte abbiamo sentito parole sagge, consigli coraggiosi, da persone umili, da donne umili che uno pensa – senza disprezzarle – che siano ignoranti, ma sono parole della saggezza di Dio”. Come esempio, Francesco ha citato “le parole delle nonne”: “Quante volte – ha esclamato – le nonne sanno dire la parola giusta, la parola di speranza, perché hanno l’esperienza della vita, hanno sofferto tanto, si sono fidate e il Signore dà loro questo dono di darci il consiglio di speranza”. “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”, ha detto Francesco citando il Vangelo di Luca. “E questa è la preghiera della saggezza, della fidcia e della speranza”, ha commentato a braccio.