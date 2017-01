Papa Francesco: arrivato a San Paolo Fuori le Mura per i Vespri

Papa Francesco è arrivato poco prima delle 17.30, dopo essere partito mezz’ora prima circa in macchina dal Vaticano, nella basilica di San Paolo Fuori le Mura, dove sta presiedendo i secondi Vespri per la festa della conversione di san Paolo, momento conclusivo della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Francesco è accompagnato dal cardinale Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, che gli rivolgerà un indirizzo di saluto al termine della celebrazione, dal metropolita Gennadios, rappresentante del Patriarcato ecumenico, e da David Moxon, rappresentante personale a Roma dell’arcivescovo di Canterbury. Presenti alla celebrazione di stasera, come di consueto, tutti i rappresentanti delle diverse Chiese e Comunità ecclesiali presenti a Roma, oltre ai membri della Commissione mista per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse orientali e agli studenti dell’Ecuenical Institute di Bossey, in visita a Roma, già salutati da Francesco nel corso dell’udienza generale di questa mattina in Aula Paolo VI. Il primo atto del Papa, prima di cominciare i Vespri, è stato l’omaggio silenzioso in preghiera davanti alla tomba dell’apostolo Paolo. Tema della 50ma edizione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”.