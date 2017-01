Notizie Sir del giorno: la Consulta sull’Italicum, conclusione settimana preghiera unità cristiani, corruzione, muro Usa-Messico

Italicum: sentenza Consulta, no al ballottaggio ma salvo il premio di maggioranza

No al ballottaggio, resta il premio di maggioranza, i capilista eletti in più collegi non potranno più optare ma si vedranno assegnato il collegio con il sorteggio. Così decide la Consulta sull’Italicum, la nuova legge elettorale per la Camera dei Deputati, che è immediatamente applicabile. (clicca qui)

Papa Francesco: ecumenismo, “fissarsi” sui torti subiti in passato impedisce “di vivere il presente”

“Un’autentica relazione tra i cristiani potrà realizzarsi quando sapremo riconoscere i doni gli uni degli altri e saremo capaci, con umiltà e docilità, di imparare gli uni dagli altri, senza attendere che siano gli altri a imparare prima di noi”. Lo ha detto Papa Francesco, presiedendo questa sera i secondi Vespri nella basilica di San Paolo fuori le mura, a conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. “Guardare indietro è d’aiuto e quanto mai necessario per purificare la memoria, ma fissarsi sul passato, attardandosi a ricordare i torti subiti e fatti e giudicando con parametri solo umani, può paralizzare e impedire di vivere il presente”, il monito di Francesco, che era accompagnato, tra gli altri, dal cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, dal metropolita Gennadios, rappresentante del patriarcato ecumenico, e da David Moxon, rappresentante personale a Roma dell’arcivescovo di Canterbury. (clicca qui)

Corruzione percepita: Transparency International, Italia al 60° posto nel mondo

L’Italia è al 60° posto nel mondo, su 176 Paesi, nella classifica sulla percezione della corruzione stilata dalla ong Transparency International. È terzultima in Europa, ma migliora la sua posizione. “Il tasso di corruzione è oggettivamente ancora molto elevato”, dichiara il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone. Del resto, “alcune indagini giudiziarie hanno rivelato come si fosse incistato nella vita del Paese” e non si trattasse di fatti episodici o casuali. (clicca qui)

Usa: Trump, muro con il Messico. La Chiesa episcopaliana s’interroga se sia lecito pregare per lui

Il neo-presidente statunitense, Donald Trump, dà forma alle promesse elettorali: nel suo terzo giorno di governo prende corpo la “stretta” all’immigrazione, con l’annuncio decreto che autorizza la costruzione del muro al confine meridionale con il Messico e la firma anche di una direttiva per bloccare l’arrivo di profughi dalla Siria, oltre che da altre “nazioni esposte al terrorismo”. Frattanto la Chiesa episcopaliana, ala Usa della Comunione anglicana, s’interroga su cosa significhi e, addirittura, se sia lecito oggi pregare per il 45° presidente degli Stati Uniti durante un culto pubblico. (clicca qui)

Consiglio d’Europa: stop a “bufale” on line, gli Stati adeguino leggi sulla stampa

“Disciplinare l’informazione on line come avviene per quella off line, usando gli strumenti già a disposizione negli ordinamenti giuridici nazionali, le leggi contro le informazioni false, illegali e lesive della dignità personale per contrastare la diffusione di notizie distorte”. Lo chiede il Consiglio d’Europa ai 47 Stati membri, approvando nella seduta odierna il rapporto “Media online e giornalismo: sfide e responsabilità”. (clicca qui)

Venezia: migrante muore nel Canal Grande, nessuno prova a salvarlo

A Venezia domenica scorsa un migrante del Gambia si è tolto la vita nel Canal Grande. Centinaia le persone che hanno assistito alla scena, ma nessuno si è buttato in acqua per evitare l’epilogo tragico. Il servizio del Tg2000 (Tv2000)

Perù: la testimonianza dei missionari italiani impegnati contro corruzione e violenza

Rivolte popolari e guerriglia urbana, microcriminalità diffusa nella capitale Lima, corruzione a tutti i livelli, dalla politica alle imprese alle forze dell’ordine. Questa la realtà con cui si confronta la popolazione peruviana e, con essa, la Chiesa locale, missionari italiani compresi. Il racconto di tre missionari italiani che operano da anni nel Paese andino, dopo l’incontro organizzato a Chaclacayo, in Perù, dall’Ufficio Cei per la cooperazione missionaria tra le Chiese per parlare di “corruzione e violenza nel Perù di oggi”. (clicca qui)