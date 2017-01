Muro Usa-Messico: mons. Miranda (Cem), “abbiamo bisogno di ponti”, non di barriere

“Abbiamo bisogno di ponti, non di muri”: lo ha affermato in un tweet il segretario generale della Conferenza episcopale messicana (Cem), monsignor Antonio Miranda, vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Monterrey, appena appresa la notizia dell’intenzione del presidente degli Usa Donald Trump – anticipata in un tweet – di firmare oggi un decreto che autorizza la costruzione di una ulteriore barriera alla frontiera tra Stati Uniti e Messico. Monsignor Miranda ha twittato in inglese: “Non più stranieri, Messico e Usa, insieme nel viaggio della speranza, abbiamo bisogno di ponti, non di muri”.

Strangers no longer, México and USA, together on the Journey Of Hope, we need bridges, no walls. — Alfonso Miranda (@monsalfonso) January 25, 2017