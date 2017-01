Maternità surrogata: Forum famiglie, “soddisfatti per sentenza europea. No a tutto tondo” all’utero in affitto

“Non si può riconoscere il figlio se non c’è un legame biologico. Lo ha deciso la Corte europea dei diritti dell’uomo, ribaltando un precedente pronunciamento, che ha stabilito così un no a tutto tondo alla maternità surrogata”. Lo si legge in un comunicato odierno del Forum delle associazioni familiari. “Con questa sentenza – commenta Vincenzo Bassi, rappresentante del Forum delle famiglie presso la Fafce – vengono meno i presupposti politici e giuridici per introdurre anche surrettiziamente nell’ordinamento italiano, l’utero in affitto, una pratica da combattere a tutti i livelli fino alla messa al bando a livello internazionale”. “«La Corte, che doveva giudicare il ricorso di una coppia italiana, ha dato ragione a chi, in Italia ed in Europa, si è battuto contro ogni tentativo di legittimazione di stepchild adoption e utero in affitto”. “Da queste conclusioni dobbiamo ripartire per continuare a incoraggiare le istituzioni italiane a opporsi senza indugio a qualsiasi tipo di riconoscimento o di tolleranza nei confronti della maternità surrogata”. Per il Forum, “si può essere genitori in forza di un legame biologico o all’esito di un cammino legale che porta il bambino a essere adottato. Altre strade, come la maternità surrogata, possono essere legittimamente vietate”.