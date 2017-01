Giornata per la vita: Mpv, venerdì 27 un convegno a Palazzo Montecitorio

Al via venerdì 27 gennaio, alla Camera dei deputati, a Roma, il convegno per la celebrazione della 39ª Giornata per la vita “Donne e uomini per la vita. Nel solco di Santa Teresa di Calcutta”, promosso dal Movimento per la vita italiano (Mpv9. Il titolo dell’appuntamento riprende quello del Messaggio del Consiglio Permanente della Cei per la 39ª Giornata nazionale per la vita, che sarà celebrata domenica 5 febbraio. Al convegno interverranno il presidente del Mpv, Gian Luigi Gigli, mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo ausiliare di Roma, Marina Casini, docente di Bioetica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Marco Maltoni (direttore U.O. Cure palliative di Forlì). Modera Vania De Luca, presidente Ucsi. Previste anche testimonianze da parte di associazioni che si occupano di disabili, bambini nati con gravi malformazioni e pazienti in stato vegetativo. L’appuntamento è alle ore 16.30, nella Sala della Lupa, a Palazzo Montecitorio.