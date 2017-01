Giornata della memoria: Parlamento Ue, “Medaglia della tolleranza” al regista russo Konchalovsky

(Bruxelles) Si svolge oggi, fra le 13 e le 14.30, al palazzo Paul-Henri Spaak, sala Yehudi Menuhin, del Parlamento europeo a Bruxelles, un incontro in vista della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto. Il Parlamento Europeo e il Congresso ebraico europeo promuovono infatti una cerimonia alla vigilia della giornata del 27 gennaio. I discorsi di apertura sono affidati al presidente del Parlamento, Antonio Tajani, e al presidente del Congresso europeo dell’olocausto, Moshe Kantor. Tra gli oratori della cerimonia anche l’ambasciatrice Unesco per l’educazione sull’olocausto, Beate Klasfeld, e il presidente del Consiglio europeo sulla tolleranza e la riconciliazione, Tony Blair. Lo stesso Blair consegnerà il premio la “Medaglia della tolleranza” al regista cinematografico russo Andrei Konchalovsky per il suo film “Paradise”, che racconta la relazione tra una internata in un campo di concentramento nazista e un ufficiale delle Ss.