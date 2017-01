Giornalisti: Torino, sabato un incontro con mons. Nosiglia su “I diritti dell’informazione e il rispetto dell’umanità”

Sabato 28, alle ore 10, l’arcivescovo di Torino mons. Cesare Nosiglia guida un incontro per i giornalisti e gli operatori dei media sul tema “I diritti dell’informazione e il rispetto dell’umanità” presso la sede del Circolo della Stampa (Palazzo Ceriana Mayneri, corso Stati Uniti 27), a Torino. All’incontro, promosso dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, partecipano il presidente del Consiglio regionale dell’Ordine, Alberto Sinigaglia, e il responsabile della comunicazione della Commissione diocesana per la Sindone, Marco Bonatti. La mattinata è l’occasione per ricordare la ricorrenza liturgica di san Francesco di Sales, patrono degli operatori della comunicazione, e rientra nell’ambito delle attività formative per i giornalisti.