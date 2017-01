Diocesi: Trento, nuovo portale web per la Chiesa locale

Un sito web completamente rinnovato per la diocesi di Trento. Inaugurato nella festa di San Francesco di Sales, il nuovo portale web diocesano (www.diocesitn.it) si presenta con una dominante presenza delle immagini, fin dalla testata costituita da uno scatto di Gianni Zotta che rappresenta piazza Duomo animata con lo sfondo della cattedrale e della torre civica, a simboleggiare “il volto di un popolo di Dio pienamente immerso dentro la società trentina”. Seguono sette notizie – di cui tre in primo piano in rotazione – nella colonna centrale sulla vita della Chiesa, “primo metro di valutazione – spiega il settimanale diocesano “Vita trentina” – della comunità in cammino, della vivacità della sua attività, con attenzione non solo a quanto accade al ‘centro’ e alle iniziative da esso lanciate, ma crescente interesse per le attività pastorali sul territorio”. Spazio anche alle notizie della società civile “per sottolineare il taglio ecclesial-comunitario della proposta web”. Tutti gli Uffici diocesani, poi, confluiscono all’interno della nuova piattaforma, che si presenta con un menu semplice per accedere facilmente alla struttura organizzativa della diocesi. Il sito è poi connotato in chiave multimediale, con foto e videogallery, mentre sono visibili in homepage pure le informazioni “di servizio” con l’agenda degli appuntamenti ecclesiali e la possibilità di cercare gli orari delle messe in tutta la diocesi. Il nuovo sito, che porta a compimento un lungo cammino di rinnovamento, è dedicato a Michele Niccolini, dipendente della curia trentina tragicamente scomparso in un incidente di montagna nel maggio 2015, la cui opera preparatoria “è stata fondamentale per arrivare al restyling web”.