Diocesi: Senigallia, “La pace è il prezzo della felicità”. Incontro con i vescovi Manenti e Sudar

Prende spunto dal Messaggio del Papa per la Giornata mondiale della pace del 1° gennaio – “La nonviolenza: stile di una politica per la pace” – l’incontro promosso per questa sera a Senigallia dall’Azione cattolica diocesana e aperto all’intera cittadinanza. Il titolo è “La pace è il prezzo della felicità”. Alle ore 21 al cinema “Gabbiano” di Senigallia sarà il vescovo, mons. Franco Manenti, a commentare il Messaggio per la pace. E la stessa occasione ospiterà la testimonianza di mons. Pero Sudar, vescovo ausiliare di Sarajevo, “tra gli intellettuali più autorevoli dei Balcani, pastore profondamente convinto della nonviolenza come unica possibilità di giustizia e riconciliazione”. Con il vescovo, saranno presenti don Mario Ćosić (direttore del Centro scolastico di Sarajevo) e don Ivica Mršo (vice presidente della fondazione Pro Sapientia et Clementia), coordinatore delle borse di studio per studenti universitari bosniaci. Una nota spiega che “la diocesi di Senigallia, in particolare l’Azione cattolica, in questa occasione festeggerà i 20 anni di gemellaggio con la piccola parrocchia di Solakova Kula (Bosnia Erzegovina) a cui è legata dall’immediato dopoguerra. Un’amicizia di scambi e solidarietà reciproche più viva che mai”.

Nell’ambito della stessa iniziativa, sempre al cinema Gabbiano, mercoledì 1° febbraio, alle ore 21.15, verrà proiettato in anteprima nazionale il film “La battaglia di Hacksaw Ridge”, di Mel Gibson. “Il film narra la storia di Desmond T. Doss, cristiano avventista che si arruolò all’età di 23 anni diventando il primo obiettore di coscienza per essersi opposto all’uso di qualsiasi tipo di arma. Lavorò come assistente di sanità e ricevette la medaglia d’onore per aver salvato 75 soldati durante la battaglia di Okinawa, nella Seconda Guerra mondiale, senza mai utilizzare un’arma”.