Diocesi: Rossano-Cariati, venerdì nuovo appuntamento della “Vita in Cattedra”

Nuovo appuntamento della “Vita in Cattedra”, il progetto realizzato dalle aggregazioni laicali della diocesi di Rossano-Cariati, su suggerimento dell’arcivescovo, mons. Giuseppe Satriano. Dopo la prima fase progettuale dedicata alla lotta a ogni forma di illegalità, “si è intrapreso un nuovo viaggio per esplorare il tema dell’accoglienza della vita in ogni sua forma ed espressione”, spiega oggi la diocesi in una nota. Dopo il primo appuntamento che ha riguardato l’accoglienza dell’altro, compresi i “fratelli migranti” il nuovo tema che sarà affrontato è “La vita accolta dal suo sorgere”. L’appuntamento è per il 27 gennaio a Mirto Crosia (Cs). Interverrà Paola Pellicanò, dell’Università del Sacro Cuore di Roma–Centro regolazione naturale della fertilità. Le conclusione dell’incontro, moderato da Maria Villata del Centro pastorale diocesano per la vita, sono affidate a mons. Satriano.