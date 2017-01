Diocesi: mons. Castellucci (Modena-Nonantola), convergere sui “valori fondamentali” della Costituzione “per affrontare le grandi sfide della nostra epoca”

“La nostra Chiesa diocesana, con le sue risorse e i suoi limiti, continuerà a dare un contributo leale sui campi che le sono propri, intrecciando l’attività educativa e assistenziale in favore della persona e della sua dignità all’impegno intenso ed efficace delle istituzioni civili – in primo luogo i Comuni e la Prefettura – e di quelle militari, delle forze dell’ordine, di sicurezza e vigilanza, delle istituzioni culturali e accademiche, delle organizzazioni sociali, cooperative, commerciali e imprenditoriali. In questo primo anno e mezzo di ministero a Modena-Nonantola ho potuto incontrare molte di queste realtà e ne ho ammirato la creatività, apprezzandone l’attenzione, la disponibilità e la collaborazione: il desiderio cioè di un ‘compromesso’ alto nello spirito della nostra Costituzione”. È il messaggio di monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola, contenuto nella “lettera alla città” diffusa oggi, in vista della festa del patrono san Geminiano (31 gennaio).

“Una promessa a tre voci. I valori comuni della Costituzione italiana” è il titolo della lettera, che parte da un ricordo familiare – la figura del padre, cantoniere comunale, iscritto fin da giovane al Partito socialista italiano, morto per una malattia quando il futuro vescovo non era ancora 16enne – e dal settantesimo anniversario della Costituzione italiana (firmata il 27 dicembre 1947). “Ogni volta che incrocio la nostra Costituzione, il pensiero – scrive Castellucci – ritorna a mio padre (…). Prima di tutto perché si sentiva ed era un ‘cittadino’ leale e partecipe, come la Costituzione lo disegna, e non un ‘suddito’, come recitava lo Statuto Albertino”. “In secondo luogo era tra coloro che avevano ‘fatto’ la Costituzione, senza appartenere al numero dei costituenti, Nato nel 1918, durante la guerra era stato militare per oltre tre anni in Grecia e Jugoslavia”, prosegue il presule, ricordando che “la nostra Costituzione ha alle spalle la seconda guerra mondiale e la Resistenza”. Terzo, “il carattere conciliante” del padre, come pure della Costituzione, che “è un ‘compromesso’ alto, secondo il significato etimologico della parola: ossia una ‘promessa comune’, un impegno assunto insieme per il bene della società”, firmato dai “rappresentanti di tre culture”: liberale, cattolica e social-comunista.

“Continuando a convergere sui suoi valori fondamentali – sottolinea Castellucci – troveremo insieme i modi più adeguati per affrontare con coraggio e determinazione le grandi sfide della nostra epoca; facendo leva sulle comunità intermedie, potremo realizzare un’accoglienza dignitosa e un’inclusione rispettosa degli immigrati, la promozione del lavoro e dell’impresa, l’effettiva parità tra l’uomo e la donna, la crescita della passione civile per il bene comune nelle giovani generazioni, troppo spesso lontane dalla politica attiva”.