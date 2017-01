Diocesi: Lamezia Terme, al via l’XI edizione della “Scuola–Laboratorio di Dottrina Sociale della Chiesa”

“Come Chiesa lametina vogliamo lanciare il messaggio che la sfida del lavoro e del bene comune si può vincere insieme, avendo come bussola il Vangelo e il Magistero sociale della Chiesa”. Lo ha detto oggi don Fabio Stanizzo, direttore dell’Ufficio di pastorale del lavoro della diocesi di Lamezia Terme, presentando l’undicesima edizione della “Scuola–Laboratorio di Dottrina Sociale della Chiesa”. Primo appuntamento dell’anno domani e venerdì sul tema “Lavoro al Sud e corresponsabilità sociale”; il 16 e il 17 febbraio si parlerà di welfare e cittadinanza; il 23 e il 24 il tema sarà il rapporto tra donne e il lavoro. Concluderà l’itinerario formativo di quest’ anno, sabato 27 maggio, monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. I temi che saranno affrontati – ha spiegato Stanizzo in conferenza stampa – “vuole concentrarsi sul tema del lavoro e dell’occupazione, al centro della riflessione delle Chiese del Mezzogiorno che si incontreranno a Napoli l’8 e il 9 febbraio, per interrogarsi sul contributo che la Chiesa può dare rispetto al dramma della mancanza di lavoro, soprattutto tra i giovani del nostro Sud. Anche la Chiesa di Lamezia sarà presente e nell’occasione proporremo un video per raccontare il lavoro quotidiano portato avanti in questi anni attraverso le scuole di dottrina sociale, per gettare semi di speranza per il nostro territorio e promuovere il bene comune. Guardiamo poi all’appuntamento della Settimana sociale dei cattolici a Cagliari nel prossimo mese di settembre, quando afffronteremo come Chiesa italiana la questione del lavoro per trovare nuove vie ispirate al Vangelo e al Magistero sociale della Chiesa per dare risposte alle sfide del nostro tempo. E tra queste sfide quella del lavoro è decisiva: senza di esso non c’è futuro”.

Dopo undici anni s’iniziano a vedere i frutti della Scuola di Dottrina sociale, fortemente voluta dal vescovo, mons. Luigi Cantafora, fa sapere la diocesi: il percorso formativo ogni anno coinvolge oltre 200 studenti tra giovani, imprenditori, persone provenienti da diversi ambienti ecclesiali e sociali.