Diocesi: Caritas Benevento, il Centro “È più bello insieme” offre orientamento su voucher sociali

Fino al 31 gennaio è possibile fare richiesta per l’inserimento di persone diversamente abili nei Centri socio polifunzionali diurni attraverso l’assegnazione di voucher sociali. Per chi fosse interessato, il Centro sociale polifunzionale “È più bello insieme”, opera segno della Caritas diocesana di Benevento, servizio scelto dall’ambito di riferimento, intende informare e orientare su questa opportunità socio educativa. Il Centro “È più bello insieme” si trova in via Firenze, a Benevento.

I destinatari dell’iniziativa sono tutti i cittadini diversamente abili dai 18 ai 65 anni residenti nei comuni dell’Ambito sociale B2. I Ccomuni interessati sono: Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, San Giorgio del Sannio, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano. La domanda di partecipazione deve essere presentata presso gli uffici dei servizi sociali del proprio comune di residenza entro il 31 gennaio 2017.