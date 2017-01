Diocesi: Andria, venerdì un convegno su “Chiesa in uscita e percorsi di liberazione”

Alle basi del Vangelo e del magistero della Chiesa si ispira il convegno: “Chiesa in uscita e percorsi di liberazione” che si terrà venerdì 27 gennaio, presso l’auditorium “Mons. Di Donna”, ad Andria, alle ore 19. Si tratta, si legge in una nota, “un’attenzione particolare, che la Chiesa di Andria attraverso alcune comunità ecclesiali e non, da diversi anni, mette in atto nei confronti di persone sottoposte a misure alternative alla detenzione carceraria, con percorsi di lavoro di pubblica utilità, messa alla prova, reinserimento socio-lavorativo… Volti e biografie, che cercano di essere ascoltate, guidate, toccate, ri-cucite alla trama sociale per rendersi nuovamente protagonisti nella vita, fuori dalle logiche malate di un sistema indifferente, che esclude e marginalizza i più deboli nello spirito e nella materia”. Una iniziativa, precisa la nota, che “vuole porre luci e domande nuove su un problema sociale sempre più in evidenza e che stimola la Chiesa a dare risposte concrete per stare al passo dell’umanità e della sua contemporaneità”. Relatore sarà don Virgilio Balducchi, già ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane. Sono previsti anche i saluti di mons. Luigi Mansi, vescovo di Andria, don Vincenzo Giannelli e Raffaella Ardito, responsabili diocesani della Consulta aggregazioni laicali ecclesiali, don Geremia Acri, responsabile della casa di accoglienza “S. Maria Goretti” e dell’Ufficio per le migrazioni della diocesi di Andria.