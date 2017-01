Cultura: Ambrosianeum Milano, mostra fotografica sugli ospiti della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone

“Ho realizzato quasi 3.000 fotografie all’interno della Sacra Famiglia di Cesano Boscone, presentandomi tutti i martedì per quasi sei mesi. In questa straordinaria realtà che dura da 120 anni ho vissuto un’esperienza di convivenza, incontrato eccellenti professionalità, un impareggiabile lavoro sociale, una grande umanità e apertura alla società e al mondo”. Margherita Lazzati ha realizzato le fotografie che compongono la mostra “Sguardi. Ospiti di Fondazione Sacra Famiglia”, che viene inaugurata oggi alle 18.30 alla Fondazione Ambrosianeum, in via delle Ore 3 a Milano. L’autrice del reportage intende svelare “ciò che è nascosto, o perché precluso alla vista o perché non si vuol vedere”. Le immagini in mostra “restituiscono così i ‘ritratti segreti’ degli abitanti della Sacra Famiglia”, spiega l’Ambrosianeum, “attraverso mani, volti, sguardi e sorrisi dietro ai quali si intuisce una vita ‘altra’, diversa, ignota, ma non per questo meno vera”. La Sacra Famiglia, fondata nel 1986 da don Domenico Pogliani, “offre servizi accreditati di assistenza e riabilitazione rivolti a persone con disabilità psicofisiche e anziani non autosufficienti”. Assiste ogni giorno oltre duemila utenti in forma residenziale, diurna, ambulatoriale e domiciliare, operando nelle diverse sedi di Lombardia, Piemonte e Liguria.