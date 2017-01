Comunicazione: don Bianchi (Fisc e Acec) a Copercom, “la misericordia è bella ed è difficile”

“La misericordia è bellissima ed è difficile. In qualche maniera è una delle cose più inconcepibili della nostra vita”. Lo sostiene don Adriano Bianchi, presidente della Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici) e dell’Acec (Associazione cattolica esercenti cinema), nel video realizzato dal Copercom per la campagna social “Misericordia è…”. “La misericordia è qualcosa che nasce dentro, perché ti porta verso l’altro, ti apre, esprime tutta la tua passione, ti coinvolge completamente, soprattutto quando la ricevi e la sperimenti su di te. È difficile – spiega don Bianchi – perché essere misericordiosi è complicato, anche nei confronti di Dio, anche nei confronti del fratello, perché ci piace, ed è bello, essere perdonati ed essere oggetto della misericordia. Più complicato è accettare, ad esempio, che Dio sia misericordioso con gli altri, come magari lo è con te. Gli altri che ti hanno magari ferito, che ti hanno trattato male. E anche per te, anche per me, è difficile, a volte, essere misericordioso, perdonare, essere riconciliante nei confronti di chi ti ha offeso, di chi ti ha non così completamente accolto nella sua vita”. È un percorso, aggiunge, che “dobbiamo fare e imparare. È bello ed è, appunto, difficile. Lo dobbiamo fare anche nella storia delle persone, con gli strumenti che abbiamo tra le mani. Può essere anche un racconto o una visione: aiuta, se ci fa diventare più misericordiosi, se ci fa sperimentare questa bellezza, insieme anche a queste difficoltà”, conclude don Bianchi.