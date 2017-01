Azione cattolica: Milano, convegno “Disabilità. Confini da accogliere, confini da superare”

Il decanato di Zara della diocesi di Milano, in collaborazione con l’Azione cattolica ambrosiana, organizza un convegno dal titolo “Disabilità. Confini da accogliere, confini da superare”. L’incontro fa parte del percorso “Cittadini attivi. I confini. Una realtà e una possibilità”, un laboratorio di cittadinanza attiva che dura da nove anni e “aiuta – secondo gli organizzatori – gli uomini e le donne di oggi a pensare e vivere da cristiani, riscoprendo il valore della partecipazione e affrontando alcune delle principali questioni che interpellano la nostra responsabilità di cittadini”. L’appuntamento è per mercoledì 1 febbraio alle ore 20.45 a Milano, presso la parrocchia S. Maria Goretti (via Melchiorre Gioia 193), nella sala polifunzionale (accesso alla sala dal piano stradale con ascensore). Ospiti della serata Ferdinando Acerbi e Oney Tapia, atleti paralimpici a Rio 2016. Modera Claudio Arrigoni, giornalista, che ha seguito sei edizioni della Paralimpiade estiva, da Barcellona 1992.