Azione cattolica e Mlac: Roma, convegno amministratori locali e Giornata della progettazione sociale

Doppio appuntamento nel fine settimana per l’Azione cattolica italiana. Il 27-28 gennaio, a Roma presso la Domus Pacis (via di Torre Rossa 94), si svolge il convegno degli amministratori locali sul tema “Dal benessere al buon vivere. Progettare il nuovo welfare municipale; il 28-29 gennaio, invece si tiene la decima Giornata della progettazione sociale, intitolata “Gioia nel lavoro”. Due eventi che ribadiscono “l’impegno dell’Ac a vivere il Paese e i suoi territori con passione e attenzione alle sfide del presente, cercando di essere operatori di trasformazione sociale”. Il primo appuntamento, dedicato a quanti amministrano le realtà locali ad ogni livello territoriale, “intende mettere a fuoco il tema del Welfare municipale, consapevoli che il superamento della crisi economica in atto non può che passare per la capacità di includere le fasce più deboli e vulnerabili del Paese, affinché possano partecipare alla vita delle comunità e offrire il proprio originale contributo”.

Il secondo appuntamento, occasione di formazione sui temi della “progettazione sociale”, vedrà la premiazione dei progetti vincitori del concorso di idee per il lavoro e la pastorale “Gioia nel lavoro”, promosso dal Movimento lavoratori di Azione cattolica (Mlac) in partenariato con la Caritas Italiana e l’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e del lavoro della Cei/segreteria nazionale Progetto Policoro. Al centro della riflessione è posto il cammino di preparazione alla 48ma Settimana sociale dei cattolici a Cagliari il prossimo ottobre. Comuni ai due incontri, i lavori della mattina di sabato 28 e i tavoli tematici dedicati all’approfondimento del “Manifesto della città del Ben-vivere”. Tra i relatori ai due appuntamenti: Filippo Pizzolato, Università Milano-Bicocca; don Antonio Mastantuono, vice assistente generale dell’Ac; Leonardo Becchetti, Università Roma-Tor Vergata; Matteo Truffelli, presidente nazionale Ac; Sergio Gatti, vice presidente delle Settimane sociali dei cattolici italiani; Gilda Falcone, AdC senior Progetto Policoro; Simona Loperte, segretario nazionale Mlac.