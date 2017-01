Avvenire: i temi della prima pagina di domani 26 gennaio. La Consulta sull’Italicum, le decisioni di Trump, il nuovo piano Ue sull’immigrazione

Sono la sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale e le sue conseguenze politiche a dominare l’apertura della prima pagina di “Avvenire”. Al tema è dedicato l’editoriale del direttore, nel quale Marco Tarquinio sottolinea la condizione senza precedenti dell’Italia per la presenza di due leggi elettorali, per i due rami del Parlamento, entrambe profondamente modificate da sentenze della Consulta. Da qui però occorre ripartire per dare una rappresentanza omogenea e poi un governo efficace al Paese.

A centro pagina, invece, una grande foto dà conto dell’ordine esecutivo firmato dal presidente Usa Donald Trump per la costruzione di una nuova porzione del muro al confine tra Messico e Stati Uniti per contenere l’immigrazione irregolare dai Paesi centroamericani, uno dei punti sui quali il candidato repubblicano aveva incentrato la sua campagna elettorale. A fianco un titolo dà conto della preparazione del nuovo piano europeo per fermare l’immigrazione irregolare in Europa, bloccando i flussi in uscita dalla Libia attraverso il rafforzamento dell’attività di vigilanza delle coste da parte delle stesse forze libiche, con l’aiuto economico e logistico dell’Europa. Completano la prima pagina un commento sulla politica economico-commerciale del neopresidente Usa, a cura dell’economista Leonardo Becchetti, e uno sul suicidio, ripreso in video con un telefonino, di una persona immigrata a Venezia, scritto da Alessandro Zaccuri.