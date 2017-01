Austria: Caritas Salisburgo, aperto nuovo alloggio per proteggere dal freddo i senza fissa dimora

“Qui a Salisburgo nessuno si dovrà congelare”: con queste parole il direttore della Caritas della diocesi di Salisburgo, Johannes Dines, ha annunciato l’apertura di “Arche Süd”, un nuovo alloggio per l’accoglienza dei senza fissa dimora nelle situazioni di emergenza, come quella che caratterizza tutta l’Austria in questi giorni, con una perturbazione di freddo polare che ha notevolmente aggravato la situazione dei poveri della città. “La Haus Franziskus – la casa di ricovero attualmente in funzione – non copre tutte le esigenze dei senza fissa dimora a Salisburgo”, ha detto Dines presentando il nuovo ricovero notturno, e “a queste temperature, non possiamo non intervenire per aiutare le persone che sono costrette a dormire in strada”. E il freddo, secondo le previsioni meteorologiche, aumenterà ancora. “Per le prossime settimane sono attese temperature notturne a due cifre sotto lo zero”, conferma la Caritas salisburghese. La casa “Arche Süd” dispone di circa 20 posti letto creati con la carità interna alla diocesi, che si aggiungono agli attuali 70 già operativi nella Haus Franziskus. Per la gestione dell’emergenza e del nuovo alloggio è stata creata una squadra aggiuntiva di personale a tempo pieno e di volontari organizzati per gli interventi più urgenti. La Caritas ha ufficialmente richiesto la collaborazione alla popolazione di Salisburgo per segnalare immediatamente situazioni di indigenza e allarme, indirizzando le chiamate al servizio sociale della stazione ferroviaria e alla Haus Franziskus.