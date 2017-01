America latina: Roma, all’Istituto Sturzo il convegno internazionale “Da Puebla ad Aparecida”

“Da Puebla ad Aparecida Chiesa e società in America Latina (1979-2007)” è il tema del convegno internazionale in programma il 26 e 27 gennaio a Roma, presso l’Istituto Sturzo. Nel corso dei lavori verranno presentati i risultato di un progetto di ricerca promosso dall’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” e coordinato da un gruppo di studiosi internazionali, riguardante le vicende politiche, culturali, economiche e, soprattutto, religiose dell’America Latina nell’arco cronologico che va dall’elezione di Karol Wojtyla alla Conferenza di Aparecida. “L’elezione dell’arcivescovo di Buenos Aires, il cardinale Jorge Mario Bergoglio – si legge in una nota di presentazione – ha impresso una svolta radicale alla vita del cattolicesimo contemporaneo, suscitando in ogni angolo del mondo un interesse straordinario per la vita e l’opera di questo pontefice. Papa Francesco è il primo vescovo del Nuovo mondo, che ha portato sul trono di Pietro la cultura, la sensibilità e l’esperienza pastorale di un cattolicesimo sino a pochi decenni fa considerato ancora periferico”. Tra i relatori Marco Pérez Iturbe (Archivo Histórico del Arzobispado de México, México); Miranda Lida (Universidad Católica Argentina, Buenos Aires); Carlos Galli, del medesimo ateneo; Gianni La Bella (Università di Modena e Reggio Emilia); Massimo De Giuseppe (Università Iulm Milano). A tracciare le conclusioni sarà Guzmán Carriquiry Lecour (Comisión Pontificia América Latina).