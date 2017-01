Spagna: Cee, a Murcia incontro delegati comunicazioni. Domani a Madrid consegna Premi “Bravo!”

La Commissione episcopale dei mezzi di comunicazione sociale della Conferenza episcopale spagnola (Cee) promuove, dal 30 gennaio al 1° febbraio, un incontro dei delegati dei media delle diocesi spagnole a Murcia, in occasione dell’Anno giubilare di Caravaca de la Cruz. Oltre a condividere le iniziative e le strategie delle comunicazioni sociali diocesane, i delegati e i responsabili dei media ascolteranno gli interventi di esperti in comunicazione: Paloma García Ovejero, vice direttrice della Sala Stampa vaticana; José María La Porte, professore di Comunicazione istituzionale dell’Università Santa Croce di Roma; José Luis Mendoza García, direttore delle Relazioni istituzionali dell’Ucam. I responsabili delle comunicazioni sociali andranno, poi, in pellegrinaggio a Caravaca de la Cruz , il 31 gennaio. Parteciperanno all’appuntamento mons. Ginés García Beltrán, vescovo di Guadix e presidente della Commissione episcopale dei mezzi di comunicazione sociale; mons. Salvador Giménez Valls, vescovo di Lleida; mons. Joan Píris Frígola, vescovo emerito di Lleida; mons. José Manuel Lorca Planes, vescovo di Cartagena.

Intanto, domani, presso la sede della Cee, a Madrid ci sarà la consegna dei premi “Bravo!” 2016, riconoscimenti che ogni anno assegna la Commissione episcopale dei mezzi di comunicazione sociale , con l’obiettivo di “riconoscere, da parte della Chiesa, il lavoro meritevole di tutti quei professionisti della comunicazione nei diversi mezzi, che si sono distinti nel servizio alla dignità dell’uomo, i diritti umani e i valori evangelici”. Quest’anno, tra i premiati, il sacerdote e giornalista Antonio Pelayo, corrispondente da Italia e Vaticano di “Antena 3” e della rivista “Vida Nueva”; Pedro G. Cuartango; Ángel Expósito de Cope; le serie storiche (“Isabel”, “Carlos” e “La corona partida”) di Tve; la Agenzia “La Machi”, per l’iniziativa mensile del “Video del Papa”; Txomin Pérez, dell’Ufficio comunicazioni di Palencia.