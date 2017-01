Repubblica Centrafricana: firmato accordo tra Ospedale Bambino Gesù e ministeri Educazione e Salute per formazione medici a Bangui

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 gennaio, a Bangui, nella Repubblica Centrafricana, è stato siglato un accordo tra l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, il Ministero dell’Educazione nazionale, dell’insegnamento superiore e della ricerca scientifica e il Ministero della Salute, dell’igiene pubblica e della popolazione. Hanno firmato l’accordo la presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc, il ministro dell’Educazione Nazinale Aboubakar Moukadas Noure e il ministro della Salute Fernande Djenbgot. Scopo dell’accordo di collaborazione è quello di “formare nuovi medici presso l’Università di Bangui al fine di migliorare il servizio offerto dall’ospedale pediatrico della capitale centrafricana”.

L’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, d’intesa con la Nunziatura apostolica nella Repubblica Centrafricana, si legge in una nota, “si impegna a mettere a disposizione parte delle risorse umane ed economiche necessarie per la messa in opera dei contenuti del progetto, nel nome del rispetto, della trasparenza, dell’efficienza e dell’efficacia e con la volontà di migliorare i servizi sanitari, soprattutto quelli rivolti ai bambini. L’accordo rispecchia la ferma volontà di Papa Francesco di continuare a manifestare con opere concrete la sua prossimità alla Repubblica Centrafricana, che porta quotidianamente nel cuore dalla sua visita pastorale a Bangui del novembre 2015”.