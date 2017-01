Pontificia Università lateranense: Legion d’onore al rettore mons. Dal Covolo

Legion d’onore con titolo (e classe) di cavaliere per monsignor Enrico dal Covolo, rettore della Pontificia università lateranense (Pul). L’onorificenza francese è stata consegnata ieri alle 18 nell’Ambasciata transalpina presso la Santa Sede, dall’ambasciatore Philippe Zeller in nome e per conto del presidente francese Françoise Hollande. Il rettore ha ricevuto la Legion d’onore alla presenza di docenti e personale dell’ateneo pontificio. Un riconoscimento, ha commentato, “che però non appartiene a me”, bensì “è per tutto il personale docente, non docente e soprattutto gli studenti della Pontificia università lateranense”, “istituzione che io ormai chiamo la mia terza famiglia, terza dopo quella naturale e dopo quella salesiana”. Tra i presenti all’evento anche Patrick Valdrini, sacerdote francese già prorettore nonché docente di diritto canonico presso l’”Institutum Utriusque Iuris” della Pul, rettore emerito dell’”Institute Catholique de Paris”.

Dal Covolo ha sottolineato i suoi legami con la Francia e la sua cultura, ricordando i “viaggi istituzionali nei Paesi francofoni dell’Africa”, nel corso dei quali ha contributo a “illustrare la Francia e la sua lingua”. In particolare, ha ricordato l’interesse per un francese illustre, padre Auguste Arribat (1879-1963) attualmente venerabile, che non è stato “soltanto un sant’uomo”, ma “un francese che si è distinto durante la Grande guerra fino a essere decorato con la Croce di guerra. Ed è riconosciuto come ‘Giusto tra le nazioni’ dal governo israeliano per il suo comportamento eroico durante la seconda guerra mondiale”. Il riconoscimento, ha quindi concluso, “ci spinge a coltivare il valore morale che procede dallo sforzo di superare le difficoltà per il nostro senso di responsabilità personale e la nostra aspirazione al bene”.