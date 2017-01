Papa Francesco: Giornata comunicazioni sociali, “essere testimoni e comunicatori di un’umanità nuova”

“Ogni nuovo dramma che accade nella storia del mondo diventa anche scenario di una possibile buona notizia, dal momento che l’amore riesce sempre a trovare la strada della prossimità e a suscitare cuori capaci di commuoversi, volti capaci di non abbattersi, mani pronte a costruire”. Lo scrive il Papa nel messaggio per la 51a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Le immagini più che i concetti, spiega Francesco, sono utili “a comunicare la paradossale bellezza della vita nuova in Cristo, dove le ostilità e la croce non vanificano ma realizzano la salvezza di Dio, dove la debolezza è più forte di ogni potenza umana, dove il fallimento può essere il preludio del più grande compimento di ogni cosa nell’amore”. L’invito del Papa è ad “essere ‘testimoni’ e comunicatori di un’umanità nuova, redenta” nella “persuasione che è possibile scorgere e illuminare la buona notizia presente nella realtà di ogni storia e nel volto di ogni persona”.