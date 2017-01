Minori non accompagnati: continuano visite a strutture prima accoglienza da parte del garante dell’infanzia

Continua oggi, 24 gennaio, a Bologna e domani, 25 gennaio, a Torino il programma di visite di monitoraggio delle strutture governative di prima accoglienza per i minori non accompagnati predisposto dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, al via dallo scorso 13 gennaio, con la visita a due comunità di prima accoglienza a Firenze. Il monitoraggio interessa in particolare le nuove strutture dedicate all’accoglienza di primo livello gestite dal Ministero dell’Interno.

“L’avvio delle nuove strutture di accoglienza predisposte dal Ministero dell’interno fa parte di quel processo di intervento – faticoso ma necessario – che vuole superare definitivamente la logica emergenziale associata al fenomeno migratorio per costruire un sistema di gestione ordinato ed efficace”, spiega la garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano. “Ogni momento del processo di accoglienza va conosciuto e governato se vogliamo rendere effettivo il processo di integrazione nonché la tutela e il rispetto dei diritti di tutte le persone di minore età. Il programma di visite – conclude Albano – offre inoltre l’occasione utile ad approfondire il dialogo e il confronto con gli altri riferimenti istituzionali che si occupano di minori non accompagnati: i prefetti e i presidenti dei tribunali”.