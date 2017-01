Messaggio comunicazioni sociali: mons. Viganò, “la verità si trova in mezzo alle chiacchiere, alle mezze verità, alle menzogne”

“Comunicare non è scegliere una squadra piuttosto che un’altra. La verità, come nell’episodio del grano e della zizzania, infatti, si trova in mezzo alle chiacchiere, alle mezze verità, alle menzogne. Per questa ragione è decisiva la professionalità e la correttezza del comunicatore, che non può ridursi a essere cassa di risonanza dell’opinione pubblica (sono i peccati di una corte) al solo fine di destare scandalo e acquisire facili consensi”. Monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione, commenta Sir il messaggio di Papa Francesco per la 51ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. “Comprendere la complessità della realtà – aggiunge – richiede uno sforzo d’interpretazione che non si può limitare all’estemporaneità dei fatti, ma sappia leggere lo scorrere del tempo per cogliere il senso profondo delle cose”.