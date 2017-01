Lavoro: Università cattolica-Mcl, dal 2 al 4 marzo a Brescia la winter school “Noè Ghidoni”

“Il lavoro anzitutto” è lo slogan che accompagna la terza edizione della winter school “Noè Ghidoni”, promossa dal Centro di ateneo per la dottrina sociale della Chiesa dell’Università cattolica del Sacro Cuore, con la collaborazione del Movimento cristiano lavorator (Mcl), che si terrà a Brescia dal 2 al 4 marzo. La Scuola si rivolge a giovani laureati, associati e quadri del Mcl, con un massimo di 50 partecipanti; si articolerà in lezioni frontali, tenute da docenti della Cattolica e di altre università, e incontri a più voci, in cui agli studiosi si affiancheranno testimoni significativi del mondo del lavoro. Tra i docenti, il direttore dell’Ufficio Cei per i problemi sociali e il lavoro, mons. Fabiano Longoni.

Sabato mattina, a partire dalle 10, la tavola rotonda conclusiva con Lorenzo Ornaghi (presidente Alta scuola di economia e relazioni internazionali, Università Cattolica del Sacro Cuore), Carlo Costalli (presidente nazionale Mcl), Emmanuele Massagli (docente di pedagogia del lavoro, Università degli studi di Bergamo, e presidente dell’Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali) e Mario Taccolini (prorettore, docente di storia economica, membro del Comitato direttivo del Centro di ateneo per la dottrina sociale della Chiesa, Università Cattolica del Sacro Cuore), coordinati da Evandro Botto (docente di Filosofia morale e direttore del Centro di ateneo per la dottrina sociale della Chiesa).