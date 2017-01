Lavoro: Regina Apostolorum, da giovedì 26 corso di perfezionamento in “Self management & self branding”

Prenderà il via giovedì 26 gennaio, a Roma, la II edizione del corso di perfezionamento in “Self management & self branding”, organizzato dall’Istituto di studi superiori sulla donna (Issd) dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. “Nello scenario attuale di forte crisi economica e cambiamenti culturali – si legge in una nota – è necessario che l’individuo sia conscio delle sue potenzialità e al tempo stesso aumenti le proprie conoscenze e competenze, per aprirsi a nuove opportunità lavorative”. Per questo, “il percorso formativo, rivolto tanto a coloro che devono reinserirsi nel contesto lavorativo quanto ai neolaureati, è finalizzato ad acquisire gli strumenti per riconoscere le proprie risorse al fine di potenziarle per poterle poi spendere con successo in qualsiasi ambito lavorativo”. In programma 60 ore di formazione in aula, oltre a workshop pratici e sessioni di coaching personale. Si tratta – spiega Luciana d’Ambrosio Marri, sociologa e psicologa del lavoro e delle organizzazioni – di “un corso-percorso formativo molto articolato e ricco di professionalità, concetti e metodi ma anche di esperienze professionali e umane”. Sarà “davvero uno spazio formativo, esperienziale e di crescita importante per le donne, per la loro motivazione e per mettere in campo le proprie capacità ed energie”, aggiunge Emiliana Alessandrucci, counselor e formatriche delle risorse umane, secondo cui “prepareremo i corsisti ad un reingresso o primo ingresso nel mercato del lavoro affinando strumenti e tirando fuori tutte le proprie potenzialità per avviare percorsi professionali di successo”.