Insegnanti: Uciim, Rosalba Candela confermata presidente

Rosalba Candela è stata confermata presidente dell’Uciim (Unione cattolica italiana insegnanti medi) durante il XXV Congresso nazionale che si è svolto nei giorni scorsi a Roma sul tema “La Costituzione fonte di convivenza civile”. Candela, spiega una nota, ha presentato “le linee di indirizzo per il nuovo quadriennio, mirato a un ulteriore incremento della rete territoriale dell’associazione, nonché all’attività di proposta legislativa finalizzata a supportare il ministero dell’Istruzione nel difficile compito di elaborare adeguamenti normativi che migliorino la qualità della scuola per una rinnovata centralità degli alunni”. I congressisti hanno eletto anche quattro vice presidenti: per il Nord Giovanna Venturino, per il Centro Elena Fazi (con funzioni di vicario), per il Sud Maria Luisa Lagani, per la Sicilia Francesca Giammona. Nel nuovo Direttivo nazionale entrano: Elisa Caracci, Matteo Carrera, Sabina Caruso, Giuseppe Chiaromonte, Sergio Cicatelli, Antonietta Emanuele, Vittoria Fiorentino, Simona Iannicelli, Pasquale Marro, Mirella Pacifico, Loredana Perla, Andrea Porcarelli, Rossella Verri, Patrizia Zito. Confermati il Collegio dei revisori dei conti (Antonio Madeo, Rosaria Picozzi, Antonino Santagati), e il Collegio dei probiviri (Maurizio Cavallaro, Laura Cornero, Raffaella Galdiero, Lucia Ingorgia, Michela Rallo).