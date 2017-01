Giornata della Memoria: Pime Milano, serata “per non dimenticare” con padre Zerai, Nissim e Catrambone

In occasione della Giornata della Memoria dedicata al ricordo delle vittime della Shoah, il centro missionario Pime di Milano organizza, in collaborazione con Gariwo, la foresta dei Giusti, una serata di approfondimento e riflessione sull’Olocausto. L’evento, dal titolo “Giornata della memoria 2017, per non dimenticare”, si terrà questa sera alle 21 nella sede del Pime di via Mosé Bianchi 94, a Milano. Vi prenderà parte, portando la sua testimonianza, anche padre Mussie Zerai, prete africano conosciuto come “l’Angelo dei profughi”, candidato al premio Nobel per la Pace nel 2015. Grazie al suo numero di telefono, inciso sui muri delle celle libiche e diffuso dal passaparola, “Padre Mosè” – come recita il titolo del suo libro appena uscito per Giunti – è riuscito a soccorrere e salvare migliaia di persone in fuga dalla guerra. Eritreo, lui stesso profugo e richiedente asilo, padre Mussie Zerai è fondatore e presidente dell’associazione Habeshia, con la quale è in prima linea nell’accogliere e accompagnare migranti e vittime di traffico di esseri umani, in particolare eritrei che fuggono dalla dittatura. L’iniziativa di questa sera vedrà la presenza, inoltre, dello storico Gabriele Nissim, fondatore e presidente di “Gariwo, la foresta dei Giusti”, organizzazione nata a Milano nel 2001 e di Regina Catrambone, fondatrice di Moas, onlus internazionale di ricerca e soccorso in mare, insieme al marito Christopher.