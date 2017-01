Giornalisti: mons. Viganò (Santa Sede), San Francesco di Sales “ci offre un esempio di equilibrio e di saggezza comunicativa”

“San Francesco di Sales, vissuto nel momento più incandescente della dialettica tra Riforma e Contro-Riforma, ci offre un esempio di equilibrio e di saggezza comunicativa”. Lo ha rilevato monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la comunicazione, nell’omelia della Messa per i giornalisti celebrata oggi presso la cappella di palazzo Pio, nella ricorrenza del loro Santo patrono. “Egli – ha sottolineato Viganò – non adotta la strategia della polemica, pur avendo subito dei veri e propri attentati, ma sceglie il metodo dell’annuncio missionario, della comunicazione semplice e ordinaria. Famosi, in questo orizzonte apostolico, sono i suoi ‘memoriali’, veri e propri foglietti settimanali da lui stesso distribuiti, a volte, in cui spiegava, con un linguaggio chiaro ed efficace le verità della fede”. “La semplicità del linguaggio e la chiarezza non erano solo il distintivo della sua comunicazione, ma richiedeva le medesime caratteristiche anche ai sacerdoti e ai catechisti della sua diocesi, una volta eletto vescovo di Ginevra”, ha proseguito il prefetto del dicastero vaticano, ricordando che “Papa Francesco sembra quasi fare da eco a questa strategia comunicativa”.