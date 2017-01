Giornalisti: mons. Napolioni (Cremona), “preziosi e pericolosi”

“Preziosi e pericolosi”. Così il vescovo di Cremona, monsignor Antonio Napolioni, ha definito i giornalisti e gli operatori della comunicazione durante il tradizionale incontro promosso questa mattina dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali nella festa patronale di san Francesco di Sales. Il presule ha invocato una sana contaminazione tra gli operatori professionisti e quanti si occupano di comunicazione come volontariato: “I primi – ha spiegato – vivano il loro lavoro anche come servizio; i secondi, invece, cerchino di metterci sempre molta professionalità anche se per loro non è un lavoro vero e proprio”. Mons. Napolioni ha quindi spronato a una “comunicazione pacifica”, non perché “edulcorata, ma perché continuamente tesa alla comunione”. Il lavoro del giornalista non deve avere come centro propulsore la ricerca del consenso o la conquista del potere, ma la costruzione di una società aperta, libera e coesa. Infine, un accenno al discorso di Papa Francesco ai giornalisti del 22 settembre 2016, dove si dice che è necessario “arrivare il più vicino possibile alla verità dei fatti e non dire o scrivere mai una cosa che si sa, in coscienza, non essere vera”.

All’incontro era presente Giacomo Ghisani, vicedirettore della Segreteria per le comunicazioni della Santa Sede, che ha ricordato come i mezzi della comunicazione, soprattutto quelli di respiro locale, abbiano un ruolo di prossimità e di accompagnamento quotidiano dei lettori in vista di una loro più consapevole e attiva presenza nella società. Quindi, l’invito a non ridurre gli eventi a pura cronaca, ma farli diventare storia di relazioni, nella consapevolezza che quando si racconta in maniera corretta e rispettosa delle persone si crea sempre una comunità, mentre “all’opposto c’è il chiacchiericcio così tante volte stigmatizzato da Papa Francesco, un fenomeno che frammenta e divide”.