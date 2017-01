Giornalisti: mons. Mazzocato (Udine), “infondere speranza e di fiducia” raccontando “la storia del mondo e degli uomini”

I giornalisti sono “uomini e donne che raccontano a tutti la storia del mondo e la storia degli uomini e delle donne che lo abitano. E nel loro racconto riescono a infondere speranza e fiducia in chi legge e ascolta”. Lo ha detto l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, nella Messa per i giornalisti, nel giorno della festa del loro patrono, celebrata questa mattina all’Oratorio della Purità a Udine. I giornalisti, ha proseguito l’arcivescovo, “osservano la storia umana, in continua evoluzione, con lo sguardo che Gesù ci ha insegnato nella grande parabola del buon grano e della zizzania”. Il Signore, infatti, ha evidenziato il presule, “paragona il mondo a un grande campo in cui crescono, mescolate tra loro, pianticelle di buon grano e pianticelle di erbacce cattive. Le erbacce sono il risultato dell’azione del maligno che opera tra gli uomini e dentro gli uomini e la cui azione solo un cieco potrebbe negare. Sono, però, anche tenacemente presenti molte pianticelle di buon grano che, nonostante tutto, crescono e portano frutti di bene. Esse sono il segno innegabile dell’azione di salvezza di Dio tra gli uomini; azione che mai si ferma anche dentro i momenti più bui e tribolati della storia”.

Da qui l’esortazione, in sintonia con Papa Francesco: “Può essere forte la tendenza a soffermarsi solo a descrivere la presenza della zizzania col rischio di inoculare in chi legge e ascolta sentimenti di disperazione quando la comunicazione viene enfatizzata e spettacolarizzata, diventando talvolta vera e propria strategia di costruzione di pericoli vicini e paure incombenti. Invece, silenziosamente, ma tenacemente, cresce anche oggi il buon grano. È possibile raccontare tante testimonianze di bene, di onestà, di abnegazione per chi ha bisogno, di fede profonda e convinta, di impegno per i grandi valori che sono le fondamenta della nostra civiltà. Queste testimonianze sono come punti luminosi che fanno rinascere nell’animo delle persone la speranza e la fiducia e siamo ben coscienti di quanto ce ne sia bisogno in questo momento”. “Ecco, allora – ha concluso mons. Mazzocato –, che i giornalisti possono essere preziosi comunicatori di speranza e di fiducia solo facendo onestamente il loro lavoro; cioè, raccontando la storia così com’è: un intreccio sorprendente di assurda zizzania e di consolante buon grano. Vista, così, la loro è una nobile professione nella quale chi è cristiano può trovare lo spazio per vivere la propria fede e l’impegno per il Vangelo”.