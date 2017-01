Giornalisti: Emilia Romagna, il 10 febbraio incontro regionale con mons. Zuppi e don Maffeis

Si terrà venerdì 10 febbraio a Bologna (Istituto Veritatis Splendor, via Riva Reno 57, a partire dalle 15) l’incontro regionale dei giornalisti dell’Emilia Romagna in prossimità della festa di San Francesco di Sales. L’appuntamento, promosso dall’Ufficio regionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale dell’Emilia Romagna (Ceer), in collaborazione con Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), Ucsi (Unione cattolica stampa italiana), Gater e Acec (Associazione cattolica esercenti cinema), ha per titolo “Giornalismo strumento di costruzione e di riconciliazione” e prevede crediti formativi per i giornalisti presenti. “Saranno così ricordate – spiega Alessandro Rondoni, direttore dell’Ufficio regionale per le comunicazioni sociali – le parole che Papa Francesco ha pronunciato all’incontro con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nell’auspicio che il giornalismo aiuti ad affrontare responsabilmente le tante emergenze che quotidianamente si evidenziano sotto i nostri occhi: migranti, lavoro, disoccupazione giovanile, crisi economica, politica e sociale”.

All’incontro, dopo i saluti di monsignor Tommaso Ghirelli (nuovo vescovo delegato per le Comunicazioni sociali Ceer), Antonio Farnè (presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna), Matteo Billi (presidente regionale Ucsi) e don Davide Maloberti (delegato regionale Fisc), interverranno don Ivan Maffeis (direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei) e i giornalisti Guido Mocellin e Alessandro Rondoni. Concluderà i lavori monsignor Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Ceer.

Durante la giornata verrà infine ringraziato monsignor Ernesto Vecchi, già vescovo delegato Ceer, per il suo lungo lavoro al servizio delle comunicazioni sociali. Gli atti del convegno saranno pubblicati sulla rivista “Il Nuovo Areopago” (edizioni La Nuova Agape).