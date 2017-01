Evangelizzazione: Facoltà teologica Triveneto, in libreria il volume “Generare alla fede. Per una verifica dei cammini di iniziazione”

Si intitola “Generare alla fede. Per una verifica dei cammini di iniziazione” la nuova pubblicazione della Facoltà teologica del Triveneto (Fttr). Curato da Ezio Falavegna e Dario Vivian, il volume affronta la questione cruciale della iniziazione cristiana, mettendola in relazione alla sfida educativa che interpella le comunità ecclesiali insieme alle altre agenzie educative: famiglie anzitutto, ma anche contesto scolastico, sociale, culturale. I diversi contributi, elaborati da docenti della Facoltà teologica del Triveneto, sottolineano che, si legge in una nota di presentazione, “l’iniziazione cristiana non è anzitutto una strategia pastorale da rinnovare, ma un’obbedienza profonda da ritrovare a ciò che genera e rigenera di continuo la fede in Gesù Cristo”. Il volume, in questi giorni in libreria, è edito da Facoltà Teologica del Triveneto e Edizioni Messaggero Padova e fa parte della collana editoriale Sophia della Facoltà (Didachè – Percorsi, 9). Ezio Falavegna è prete di Verona. Parroco, vicario urbano e docente di teologia pastorale alla Fttr, è autore di vari saggi fra cui “Il servizio della Parola” (Emp), e curatore di alcuni libri tra i quali “Una Chiesa in uscita (Emi). Dario Vivian è prete di Vicenza. Insegna teologia pastorale alla Fttr ed ha pubblicato diversi libri fra cui “Il Signore è con te. Itinerario biblico con le icone per una parola ascoltata e contemplata” (Isg) e “La trasmissione della fede oggi (Emp).